Berlin: Aengevelt vermittelt einem der größten Bildungs- und Personaldienstleister in Deutschland im Rahmen der Unternehmensexpansion weitere 675 qm Fläche in der Haynauer Straße in Steglitz. Damit nutzt das Unternehmen nun rd. 1.350 qm Bürofläche. Vermieter ist eine Erbengemeinschaft.