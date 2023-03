Essen: Anteon hat dem Gesundheitsunternehmen ATHERA einen neuen Hauptsitz in der Innenstadt vermittelt. Zum Februar 2023 hat das zuvor in Gelsenkirchen ansässige Unternehmen rund 725 qm Bürofläche plus 17 Stellplätze in der Limbeckerstraße 20-28 angemietet. Vermieter ist die Deka Immobilien.