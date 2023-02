Art-Invest Real Estate erwirbt Büroimmobilie in Wien

Wien: Art-Invest Real Estate hat eine vollvermietete Büroimmobilie in zentraler Lage an der Erdberger Lände 40-48 von einem geschlossenen Publikumsfonds der KGAL Investment Management erworben. Das Objekt bietet auf einer Grundstücksfläche von 8.400 qm derzeit eine Bürofläche von 18.200 qm mit 220 Stellplätzen. Das aus dem Baujahr 1984 stammende 4-teilige Bürogebäude mit einem Unter- und sechs Obergeschossen wurde zuletzt 2007 revitalisiert und ist seitdem an die ÖBB-Business Competence Center GmbH vollvermietet. Nach Auszug des Mieters plant Art-Invest Real Estate ab 2024 die umfangreiche Revitalisierung des Bürogebäudes und Repositionierung als nachhaltige Multi-Tenant-Büroimmobilie.

Art-Invest Real Estate wurde bei der Transaktion von Schönherr Rechtsanwälte, TPA Steuerberatung und iC consulenten Ziviltechniker beraten. Für KGAL war DORDA Rechtsanwälte tätig. Die Transaktion wurde von EHL Investment Consulting vermittelt.