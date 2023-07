Art-Invest Real Estate gewinnt ersten Mieter für die Kämmerei in Düsseldorf

Düsseldorf: Art-Invest Real Estate vermietet rd. 3.100 qm Bürofläche in der historischen Kämmerei in der Altstadt an die Sozietät Ganteführer. Der Bezug der Flächen ist für das I. Quartal 2025 geplant. Den bisherigen Hauptstandort an der Poststraße gibt die Kanzlei mit Umzug in die Kämmerei auf. Anteon Immobilien vermittelte den Mietvertragsabschluss.

Die Kämmerei befindet sich in repräsentativer Lage direkt neben dem Rathaus und nur wenige Meter vom Rhein entfernt. Das vierflügelige, rund 10.000 qm umfassende Gebäude mit Glasdachkonstruktion wurde in den fünfziger Jahren errichtet und wird von Art-Invest nachhaltig kernsaniert. Die hochwertigen, modernen Büroflächen in dem revitalisierten, denkmalgeschützten Gebäude werden durch einen vielseitigen Nutzungsmix aus Gastronomie, Event und Einzelhandel komplettiert. Das Gebäude ist für seine Konnektivität mit WiredScore „Silver“ zertifiziert worden; zudem wird eine DGNB-Gold-Zertifizierung angestrebt.