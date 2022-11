benchmark. vermietet Flächen im TOWNUS an BCA AG

Oberursel: benchmark. REAL Estate hat mit der BCA AG einen langfristigen Mietvertrag über rund 1.800 qm Büromietfläche in seiner Projektentwicklung TOWNUS abgeschlossen.

Die BCA AG wird Ende 2023 in das etwa 13.000 qm Mietfläche umfassende Bürogebäude an der Frankfurter Landstraße 66 einziehen. Damit ist das TOWNUS weit vor Fertigstellung schon zu mehr als 60% vermietet. Neben der BCA AG haben bereits das Land Hessen sowie FITSEVENELEVEN langfristige Mietverträge abgeschlossen. Zu dem WiredScore-zertifizierten Gebäude gehören auch ein Parkdeck mit 269 Pkw-Stellplätzen, 24 Stellplätze in der hauseigenen Tiefgarage als auch 15 Außenstellplätze.

Die BCA AG wurde bei der Anmietung von blackolive beraten.