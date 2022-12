BNP Paribas REIM verkauft Münchener Bürogebäude H2O des NEIF II-Fonds

München: BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany hat das nahezu vollvermietete Bürogebäude H2O an der Moosacher Straße aus dem paneuropäischen Investmentfonds „Next Estate Income Fund II“ (NEIF II) an die Deka Immobilien Investment GmbH veräußert. Das Core-Bürogebäude wurde 2016 errichtet und verfügt über rund 18.600 qm Bürofläche sowie über 200 Pkw-Stellplätze.

Hauptmieter der Immobilie sind Unternehmen, die auf E-Commerce, Autos und Ladelösungen für Elektroautos spezialisiert sind. Sie alle haben ihre Mietverträge verlängert und beinhalten eine Green-Lease-Klausel zur nachhaltigen Bewirtschaftung der Immobilie sowie der Mietflächen.

Als Makler agierten Knight Frank und BNP Paribas Real Estate. Die rechtliche Beratung erfolgte durch die Kanzlei Clifford Chance, die technische Beratung übernahm x.project.