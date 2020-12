Oberfürberg : BPD kauft Grundstück am Fürther Stadtwald in Oberfürberg. Auf dem rund 5.200 qm großen Grundstück entstehen sechs Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 50 Eigentumswohnungen. Für dieses Schmuckstück an der Oberfürberger Straße ist ein Wohnungsmix von 2-, 3- und 4-Zimmer-Wohnungen geplant. BPD erwarb das Grundstück von privater Hand. Die noch vorhandenen Gebäude werden voraussichtlich ab Mitte 2021 abgerissen. Danach starten die bauvorbereitenden Maßnahmen zur Erschließung des Areals.