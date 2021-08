Catella Real Estate akquiriert ein 15.000 Quadratmeter großes Logistikzentrum in Redwitz für den „Catella Logistik Deutschland Plus“

Redwitz : Die Catella Real Estate AG erwirbt das rund 15.000 qm große Logistikzentrum in der Dr. Ludwig Vierling Str. 7 bei Lichtenfels für den „Catella Logistik Deutschland Plus„. Das vollvermietete Objekt wurde in einer off-market Transaktion zu attraktiven Konditionen akquiriert.

Das Objekt befindet sich auf dem rund 36.000 qm großen Grundstück und umfasst ca. 14.300 qm Lager- und 600 qm Büro- und Sozialflächen. Das Logistikzentrum wurde 1995 errichtet und 1998 erweitert und verfügt über ein 41 Tore und bis zu 15 m hohen Lagerhallen. Mieter ist der inhabergeführte Logistikdienstleister JCL Logistics, welcher seit 2009 von hier die Lagerung und den Versand von Polstermöbeln und Möbelstücken für diverse renommierte Großkunden abwickelt.

Die Logistikimmobilie ist zentral zwischen den Städten Coburg, Bayreuth und Kulmbach in Oberfranken gelegen. Die Region verfügt über eine gute Infrastruktur: Die Autobahnen A 73 und A 9 erschließen die Region in Nord-Süd-Richtung, die Autobahn A 70 in Ost-West-Richtung. Durch die Neubaustrecke Nürnberg-Erfurt besteht zudem eine leistungsfähige und schnelle Eisenbahnverbindung, die auch für den Güterverkehr eine zunehmend größere Bedeutung hat. Daneben gibt es in Bamberg einen Main-Hafen mit Anschluss an die Binnenwasserwege Deutschlands.

Die Nachbarschaft der Immobilie ist geprägt von Gewerbe- und Industrieimmobilien. Direkt am Gewerbegebiet verläuft die zweigleisige Bahnstrecke Nürnberg-Berlin. Die Liegenschaft ist durch den Autobahnanschluss „Lichtenfels“ an die A 73 sowie an die B 289 und B 173 angeschlossen.

Die Catella Real Estate AG wurde bei dem Ankauf rechtlich von Glock Liphart Probst, steuerlich von wts sowie technisch von Arcadis beraten. Logivest Stuttgart war vermittelnd beim Erwerb tätig.

„Innerhalb kurzer Zeit konnten wir mit den Objekten in Köln Lind, Gottenheim, Bocholt und jetzt Redwitz vier Logistikimmobilien mit insgesamt knapp 50.000 qm Fläche an den „Catella Logistik Deutschland Plus“ anbinden“, resümiert Wolfgang Holzberger, Head of Logistics Management. „Das Bestandsobjekt in Redwitz verfügt nach unseren Einschätzungen über sehr viel Potenzial. Zum einen gewinnt der Standort Redwitz aufgrund der allgemeinen Flächennachfrage nach günstigen und modernen Flächen zunehmend an Bedeutung, zum anderen ist die Immobilie in einem sehr guten Zustand und verfügt über eine hohe Gebäudevariabilität und Erweiterungsmöglichkeiten. Wir freuen uns nun darauf, die Immobilie mit unserem aktiven Asset Management über die nächsten Jahre vor allem im Bereich der Nachhaltigkeit weiterzuentwickeln. Zeitnah planen wir zum Beispiel die Installation einer Photovoltaik-Anlage.”

Über den Fonds „Catella Logistik Deutschland Plus“

Der „Catella Logistik Deutschland Plus“ investiert in nachhaltige Lager- und Logistikimmobilien in Deutschland und den angrenzenden Nachbarländern. Im Investitionsfokus stehen Objekte in guten bis sehr guten Lagen etablierter Logistikregionen mit Nähe zu Verkehrsknotenpunkten und Ballungsgebieten sowie Produktionszentren. Alle Standorte verfügen dabei aktuell und zukünftig über solide Fundamentaldaten und Wachstumspotenzial in Kombination mit einem stabilen Cashflow bei Objekterwerb.

Die Investmentstrategie konzentriert sich sowohl auf Bestandsobjekte als auch auf Neubauimmobilien und Spezial-Logistikhallen (z.B. Paketverteilzentren, Zustellbasen, Fulfillment-Center, Cross Dock, Light-Industrial bzw. Industrieimmobilien, Kühllogistik etc.) Eine möglichst hohe Drittverwendungsfähigkeit und Objektflexibilität sowie multimodale Objekte/Standorte (z.B. Gleisanschluss) werden stark bevorzugt.

Der Anlagehorizont des aus voraussichtlich 18 bis 20 Objekten bestehenden, breit diversifizierten Portfolios liegt bei 10 bis 12 Jahren. Der Fonds, der sich an professionelle und semiprofessionelle Investoren richtet, hat ein Zielvolumen von rund 350 Mio. Euro. Ausschüttungs- und Gesamtredite liegen voraussichtlich zwischen 4,5% bis 5% p.a*. Die Finanzierungsquote liegt bei maximal 50%, wobei eine Quote von 45% angestrebt wird. Die Mindestanlagesumme beträgt 5 Millionen Euro.

* nach BVI-Methode: Das Erreichen dieser Rendite kann nicht garantiert werden