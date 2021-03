CINTHIA Real Estate veräußert Gründerzeit-Villa mit angrenzendem Ärzte- und Geschäftshaus in Bonn Bad Godesberg an EXPORO

Bonn Bad Godesberg : Die gefragte CINTHIA Liegenschaft wurde in einer reibungslosen Off-Market Transaktion an EXPORO verkauft. Die renditestarke Gewerbe-Immobilie in bester Lage besteht aus zwei Gebäudekomplexen mit einer Gesamtnutzfläche von rund 3.700 qm und vielfältigen Entwicklungsmöglichkeiten. Direkt am Kurpark liegt eine repräsentative, 2012 und 2019 partiell ausgebaute Villa aus der Gründerzeit, die sich zur Nutzung als Klinik, Arztpraxis oder auch Kanzlei präsentiert.

Das zweite Gebäude ist ein Neubau in Massivbauweise aus den Jahren 1955/1974, der direkt an die Haupteinkaufsstraße grenzt. Die Gesamtfläche von rund 3.000 qm wird gemischt genutzt – vorrangig von Arztpraxen. Das Erdgeschoss ist an die Filiale eines Bankinstituts vermietet.