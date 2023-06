CINTHIA Real Estate verkauft Nahversorgungszentrum in Zwickau

Zwickau: Die CINTHIA Real Estate hat ein Nahversorgungs- und Gesundheitszentrum an einen regionalen Investor verkauft. Bei der Liegenschaft handelt es sich um zwei Gebäudeteile mit 7.200 qm vermietbarer Fläche auf einem 14.000 qm großen Grundstück mit rund 147 Stellplätzen. Ankermieter ist Rewe, mit einem Anteil von über 40%. Die weiteren Flächen sind neben der Sparkasse Zwickau insbesondere an Mietparteien aus dem Gesundheitssektor wie Ärzte, Orthopäden, Physiotherapeuten und an eine Apotheke vermietet.

Die Transaktion wurde im Rahmen eines Exklusivmandats von der BLUE TREE Real Estate vermittelt.