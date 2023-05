Berlin: Comfort hat ein rd. 860 qm großes Ladenlokal, das bereits zuvor gastronomisch genutzt wurde, an die Münchner Markengastronomie HeimWerk vermittelt. Ab Sommer 2023 kommen an der Neuen Promenade 6 Schnitzel & Co. auf den Tisch. Vermieter ist ein institutioneller Investor.