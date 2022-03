Commerz Real verkauft ehemalige E-Plus-Zentrale

Düsseldorf: Die Commerz Real hat die ehemalige Unternehmenszentrale von E-Plus in der E-Plus-Straße 1 aus ihrem geschlossenen Immobilienfonds CFB 173 an Advenis Germany veräußert. Jene plant, die 2018 in „Wings“ umbenannte rund 31.600 qm Mietfläche umfassende Büroimmobilie in den Fonds Eurovalys einzubringen.

Mit dem Verkauf wird der CFB-Fonds 173 aufgelöst. Während seiner Laufzeit von rund zwölf Jahren erwirtschaftete er eine durchschnittliche Rendite von 9%.

Bei dem Verkauf im Rahmen eines Bieterverfahrens wurde die Commerz Real von Anteon beraten und rechtlich von der Kanzlei Noerr.