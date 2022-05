Cube Real Estate vermietet in Leverkusener Cube Factory 577 Flächen an Gemeinnütziges Rheinisches Bildungszentrum

Leverkusen: Cube Real Estate vermietet rd. 1.460 qm Bürofläche in der Quartiersentwicklung Cube Factory 577 an das Gemeinnützige Rheinische Bildungszentrum. Der Einzug erfolgt nach Abschluss der Bauarbeiten im vierten Quartal des Jahres 2023. Damit sind die Flächen des Gebäudes bereits in der Rohbauphase fast vollständig vermietet.

Die Cube Factory 577 liegt in der Werkstättenstraße im Stadtentwicklungsgebiet Neue Bahnstadt Opladen (nbso) und verbindet die Nutzungsarten Studentisches Wohnen, Eigentumswohnungen, Büro und Gastronomie auf rund 22.000 qm Mietfläche.