Deka Immobilien erwirbt für rund 560 Mio. Euro 50 % Anteil an Logistikportfolio in Deutschland von VGP

Frankfurt: Deka Immobilien sichert sich 50% der Anteile an einem deutschen Logistikportfolio von VGP N.V. mit einem Gesamtwert von rund 1,12 Mrd. Euro. Das Portfolio setzt sich aus voll vermieteten Bestandsgebäuden ab dem Baujahr 2021 und Projektentwicklungen mit Fertigstellung bis 2024 zusammen und ist auf die fünf Standorte Berlin, Laatzen, Magdeburg, Göttingen und Gießen verteilt. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch die zuständigen Behörden.

Die Logistikhallen in Berlin verfügen über eine Fläche von rund 69.000 qm. Diese sind an 10 Nutzer vermietet, u.a. an die Rieck Logistik-Gruppe und Amazon. Die Objekte in Laatzen umfassen circa 127.000 qm vermietbare Fläche, die sich 4 Unternehmen teilen, die Immobilien in Magdeburg werden von 10 Unternehmen, u.a. Rhenus, belegt. In Göttingen umfasst die vermietbare Fläche 86.000 qm. Die beiden Gebäude sind an 3 Unternehmen vermietet, MediaMarktSaturn ist Hauptnutzer. Die 3 Gebäude in Gießen mit einer Fläche von mehr als 210.000 qm sind an vier Nutzer vermietet, u.a. Zalando.

Alle Immobilien liegen verkehrsgünstig und verfügen über eine Zertifizierung mit dem Gütesiegel für nachhaltiges Bauen DGNB Silber beziehungsweise Gold oder streben diese an. Die Halle in Göttingen hat das britische Gütesiegel für nachhaltiges Bauen BREEAM „Very Good“ erhalten.

Die Immobilien in Berlin, Laatzen und Magdeburg sind für den Bestand des Offenen Immobilien-Publikumsfonds Deka-ImmobilienEuropa bestimmt. Die Liegenschaften in Göttingen und Gießen sollen in das Portfolio des Offenen Immobilienfonds WestInvest InterSelect eingebracht werden.