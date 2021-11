Deutsche Investment erweitert Portfolio Wohnen

Hamburg: Die Deutsche Investment hat seit Juni 2021 zahlreiche Wohnimmobilien an verschiedenen Standorten in Deutschland erworben. Das Gesamtvolumen der Ankäufe summiert sich auf rund 83 Mio. Euro.

Davon entfielen insgesamt rund 43 Mio. Euro auf Ankäufe in Berlin und Leipzig im Rahmen eines Individualmandats für einen institutionellen Investor. Weitere 40 Mio. Euro wurden innerhalb des Fonds „Deutsche Investment – Wohnen V“ investiert, die Standorte dieser Objekte befinden sich in Burgdorf/Hannover und Frankfurt am Main.