DIC Asset AG verlängert vorzeitig Logistikmietvertrag über 35.600 Quadratmeter

Biebesheim: Die DIC Asset AG verlängert den Mietvertrag über 35.600 qm Logistikfläche mit dem Logistikunternehmen DACHSER Biebesheim GmbH vorzeitig um zehn Jahre. In Verbindung mit der Anpassung der Mieten an das aktuelle Marktniveau sichern die Investitionen in die Logistikimmobilie den Wert des Portfolios des Fonds „RLI Logistics Fund – Germany II„.

Das im Jahr 2000 errichtete Gebäude verfügt über eine Mietfläche von mehr als 35.600 qm und befindet sich in der Lise-Meitner-Str. 2/2a. Alleinmieter ist Dachser.