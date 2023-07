Erfolgreiche Platzierung des Publikums-AIF Hahn Pluswertfonds 178

Bergisch Gladbach: Die Hahn Gruppe hat ihren Publikums-AIF Pluswertfonds 178 Ende Juni erfolgreich platziert. Der Immobilienfonds investiert mit einem Gesamtvolumen von 30,5 Mio. Euro in ein Nahversorgungszentrum in Voerde. Das Zeichnungsvolumen in Höhe von rund 19,5 Mio. Euro wurde von insgesamt rund 300 qualifizierten Privatanlegern eingeworben, die jeweils durchschnittlich rund 60.000 Euro Eigenkapital einzahlten.

Das Nahversorgungszentrum Voerde weist eine Gesamtmietfläche von rd. 11.500 qm auf. Ein EDEKA-Markt fungiert als Hauptmieter. Zahlreiche Konzessionäre, darunter ein dm Drogeriemarkt, Jeans Fritz, Takko, Deichmann, Ernsting’s family, Action, ein von EDEKA betriebener Getränkemarkt sowie ein Food-Court und weitere Dienstleistungsbetriebe, ergänzen das Angebot des E-Centers