Leipzig: FAY Projects hat 4.283 qm Bürofläche in der Büroprojektentwicklung MITZSCH in der Maximilianstraße 1 an die WISAG Facility Service Holding vermietet. Der Immobiliendienstleiste mietet das gesamte Erdgeschoss und das erste Obergeschoss für zehn Jahre zzgl. Optionen an. Dabei war Colliers beratend tätig.

Die Multi-Tenant-Immobilie mit sechs Geschossen und einer Tiefgarage steht auf einem 6.707 qm großen Grundstück und wird in Systembauweise errichtet.