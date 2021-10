FOM Real Estate erwirbt AOK-Immobilienportfolio im Rheinland und Hamburg

Heidelberg : FOM Invest und die FOM Real Estate GmbH haben gemeinsam mit der Volksbank eG Braunschweig Wolfsburg ein Immobilienportfolio von insgesamt 47 Objekten mit rund 150.000 qm vermietbarer Fläche in Hamburg und dem Rheinland von der AOK Rheinland/Hamburg erworben. Zudem konnte die MERKUR Development Holding GmbH, Rüsselsheim, als weiterer institutioneller Investor gewonnen werden.

Der Erwerb von drei Objekten in Köln und Düsseldorf mit einer Mietfläche von rund 39.000 qm erfolgte direkt für das FOM-Sondervermögen „FOMREF III“. Die weiteren 40 Standorte im Rheinland sowie vier Objekte in Hamburg haben FOM und die Volksbank BraWo über eine gemeinsame Projektgesellschaft erworben. Die Transaktion sieht vor, dass die Objekte jeweils mit dem bis Ende 2023 geplanten Auszug der AOK an den Käufer übergehen. Einzelne Immobilien sollen in diesem Zusammenhang direkt weiter veräußert werden.

Die Transaktion wurde im Auftrag der Verkäuferin von BNP Paribas Real Estate vermittelt. Die Käufer wurden von der Compleneo Rechtsanwaltsgesellschaft, alea real GmbH sowie der Gleeds Deutschland GmbH beraten. Die Verkäuferin wurde von der Luther Rechtsanwaltsgesellschaft begleitet.