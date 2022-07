Hamburg: GARBE Institutional Capital hat eine Immobilie im Leiden Bio Science Park (LBSP) in den Niederlanden erworben. Das 3.500 qm große Gebäudeensemble wird Teil des offenen Immobilien-Spezialfonds „GARBE Science and Technology Real Estate Fund 1“ (GARBE STREF#1).

Die Immobilie am Einsteinweg 5 bietet Labor-, Büro- und Produktionsflächen in zwei miteinander verbundenen Gebäuden sowie 24 Parkplätze. Sie ist vollständig an vier Mietparteien vermietet.