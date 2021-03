Hamburg : Die HAMBURG TEAM Investment Management GmbH hat im Rahmen eines Off-Market-Deals das Ärzte- und Geschäftshaus „HSP1“ in zentraler Lage in Hamburg-Rahlstedt von der BGHolding GmbH erworben. Der Ankauf erfolgte für den Spezialfonds „HAMBURG TEAM Urbane Themenimmobilien“. Die Anfang 2021 fertiggestellte Gewerbeimmobilie am Helmut-Steidl-Platz 1 umfasst rund 1.500 qm nutzbare Fläche und ist bereits vollständig vermietet. Die Transaktion wurde durch John Klüver Immobilien vermittelt.