Offenbach: Zu Jahresbeginn verkauft der Projektentwickler Oxalis seine Beteiligung am Projekt LEIQ an seinen Joint-Venture-Partner Hamburg Trust. In Offenbach am Kaiserlei entsteht mit dem LEIQ eines der ersten CO2-neutralen Bürogebäude Deutschlands. Das geplante Projekt verfügt über eine Gesamtfläche von 40.250 qm. Für die architektonische Gestaltung ist der Frankfurter Architekt Holger Meyer verantwortlich. Die Fertigstellung ist für das 1. Quartal 2023 geplant.