INP-Gruppe: Weitere Fondsimmobilie für den „INP Deutsche Pflege Invest III“

Haltern am See: Die INP-Gruppe hat das Portfolio des offenen Spezial-AIF „INP Deutsche Pflege Invest III“ um eine weitere stationäre Pflegeeinrichtung in NRW ergänzt.

Neu erworbenes Fondsobjekt ist das Seniorenzentrum Kahrstege. Die Bestandsimmobilie mit Baujahr 2002 ist eine vollstationäre Pflegeeinrichtung und bietet 81 Pflegeplätze. Die Betreibergesellschaft gehört zur Betreibergruppe Auvictum Holding GmbH. Der Übergang von Besitz, Nutzen und Lasten der Immobilie an den „INP Deutsche Pflege Invest III“ ist am 1. August 2023 erfolgt.