International Campus akquiriert Student Housing-Portfolio

Berlin: International Campus hat die Übernahme eines Portfolios mit fünf Studierendenwohnhäusern von der Allianz Real Estate und CBRE Investment Management abgeschlossen. Die erworbenen Objekte werden bereits von International Campus unter der Marke THE FIZZ betrieben und befinden sich in Berlin (Köpenicker Straße), Darmstadt (Schöfferstraße), Frankfurt am Main (Mainzer Landstraße), Hannover (Am Kläpperberg) und Wien (Dresdner Straße). In den fünf Häusern stehen insgesamt fast 1.900 Betten zur Verfügung.