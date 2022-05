Hamburg: Ivanhoé Cambridge hat ein großes Logistik- und Distributionszentrum am Rungedamm 38 von ADF Asset Management Co., Ltd., ein in Südkorea ansässiges Assetmanagement-Unternehmen, erworben. Die Immobilie befand sich seit 2015 in einem Fonds von ADF.

Die H&M Group, seit Bezug im Jahre 2008 der Single Tenant, nutzt die 114.500 qm große Immobilie, gelegen auf einem circa 150.000 qm großen Grundstück.

Avison Young war vermittelnd tätig.