Joint Venture um Pegasus Capital Partners verlängert Mietvertrag mit Ericsson

Rosenheim: Pegasus Capital Partners hat im Joint Venture mit einem namhaften Kapitalpartner den Mietvertrag mit Ericsson am Standort in Rosenheim um zehn Jahre verlängert. Das allein an Ericsson vermietete Industierareal befindet sich in der Klepperstraße 26 und umfasst rund 27.000 qm Forschungs-, Entwicklungs- und Büroflächen. Zur Liegenschaft gehören zudem oberirdische Pkw-Parkplätze. Pegasus leistet seit Erwerb des Areals im Jahr 2021 ebenfalls das Asset- und Property-Management für das Objekt.