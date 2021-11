Berlin: JUNIQO Invest GmbH hat in Kooperation mit einem bayerischen Partner in mehreren Einzeltransaktionen neun Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 225 Wohneinheiten gekauft. Das Investitionsvolumen lag bei rund 15 Mio. Euro.

Die neun Wohnimmobilien verfügen insgesamt über Mietflächen von 15.300 qm. Drei Gebäude befinden sich in Magdeburg, je zwei in Halle und Altenburg und jeweils ein Objekt liegt in Erfurt und Leipzig. Insgesamt liegt die Vermietungsquote bei über 95%.