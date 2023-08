KLINGSÖHR und DERECO vermieten 1.600 Quadratmeter an DATAGROUP in Berlin-Neukölln

Berlin: Die KLINGSÖHR Unternehmensgruppe und DERECO haben im Projekt SHED im Bezirk Neukölln 1.600 qm an DATAGROUP vermietet. DATAGROUP wird die Fläche im dritten Obergeschoss des Hauptgebäudes von SHED anmieten. Vermittelt wurde die Transaktion durch Kasten-Mann Real Estate Advisors.

Das Gebäudeensemble SHED wird auf mehr als 15.500 qm Grundstücksfläche rund 35.000 qm für Büros, Start-ups und Gastronomie bieten. Die SRH Berlin University of Applied Sciences und Creditsafe Deutschland werden ebenfalls Flächen im Projekt beziehen. Das SHED befindet sich direkt am Schifffahrtskanal in Neukölln im Gewerbegebiet NEUE UFER. Das Investitionsvolumen beträgt rund 200 Mio. Euro. Das Projekt wird von der Berliner Sparkasse finanziert. Bauherr ist ein Joint-Venture der KLINGSÖHR Unternehmensgruppe und DERECO.