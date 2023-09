LHI: Mehrgenerationenobjekt „The Care“ in Leipzig übernommen

Leipzig: Am 01.08.2023 erfolgte die Übernahme von „The Care“ im Stadtteil Reudnitz durch die LHI Gruppe. Mit dem Objekt wurde ein sozialraumvernetzendes Konzept realisiert, welches die Nutzungen von Wohnen, Hospiz und Kindertagesstätte in einem Gebäude vereint.

Baubeginn war im Frühjahr 2021, die Fertigstellung des Gebäudes im März 2023. Das Objekt wurde nach dem KfW-Energieeffizienzstandard 55 errichtet. Bei der Planung und Realisierung des Konzeptes wurde auf Ressourcenschonung und eine energieeffiziente Bewirtschaftung Wert gelegt.

Insgesamt verfügt das fünfgeschossige Objekt über eine Mietfläche von ca. 4.373 qm, die vollständig barrierefrei erstellt wurden. Das Gebäude bietet in der Tiefgarage 34 PKW-Stellplätze inkl. E-Mobility Vorrüstung, Fahrradstellplätze, Lager- und Technikflächen.

Im Erdgeschoss befindet sich eine Kita in der 120 Kinder einen Platz finden und von der gemeinnützigen Känguru Kindertagesstätten Leipzig GmbH betrieben wird. Im 1. Geschoss mit ca. 1.032 qm ist das Hospiz Advena, das von der Hospizium geführt wird und zwölf Bewohnern ein letztes Zuhause bietet.