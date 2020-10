M7 Real Estate verkauft „Forum Marburg“ an Family Office

Frankfurt: M7 Real Estate hat im Auftrag des Fonds M7 ISLAY das „Forum Marburg“ in Marburg (Hessen) an Silberbaum Capital veräußert. Die in der Neuen Kasseler Straße 62 gelegene Multi-Let-Immobilie ist vollständig vermietet und umfasst insgesamt rund 12.500 qm Mietfläche. Größte Nutzer sind Siemens, die Postbank Finanzberatung und die Stadt Marburg.

M7 wurde beim Verkauf von Luther Rechtsanwälte und der Sparkasse Marburg-Biedenkopf unterstützt. Für die Käuferseite war Socium Consulting als Transaktionsberater tätig.