Mannheimer Büro- und Hotelkomplex „No. 1“ bekommt zwei weitere Mieter

Mannheim: Mit zwei weiteren Mietvertragsabschlüssen ist das Büro- und Hotelgebäude No. 1 im Glückstein-Quartier nun annähernd vollvermietet. Das IT-Unternehmen Wertschöpfer IT belegt ca. 500 qm sowie ein Immobilienverwalter belegt knapp 1.000 qm. Damit steigt die Vermietungsquote des Gebäudes in unmittelbarer Nähe zum Hauptbahnhof auf 95%.

Das No. 1 wurde 2020 fertiggestellt und verfügt über 12.000 qm moderne Büroflächen sowie 7.000 qm für eine Hotelnutzung. Das Hotel wird von der Kette Holiday Inn betrieben.

JLL hat bei den Anmietungen den Vermieter Consus Real Estate beraten und beide Vertragsabschlüsse vermittelt. In der Zwischenzeit wurde das Gebäude veräußert. Neuer Eigentümer ist der Asset- und Immobilienmanager Fondsgrund.