MEAG stärkt Wohnportfolio von Munich Re in den USA

USA: Die MEAG hat in Zusammenarbeit mit CBRE Investment Management das Liberty Warehouse in Durham, North Carolina, im Auftrag von der Munich Re Group erworben. Das Wohngebäude mit 247 Einheiten befindet sich in der 530 Foster Street. Zur Immobilie gehören auch 1.900 qm voll vermietete, ebenerdige Einzelhandelsflächen.

Zur Wohnanlage gehören ein Fitnesscenter, ein Salzwasser-Schwimmbad, eine Mieter-Lounge und ein Clubraum, ein Auslauf für Haustiere und ein Haustier-Spa, Ladestationen für E-Mobilität sowie 376 Parkplätze.

Die Immobilie ist LEED-zertifiziert für Building Design and Construction und wird weiterhin von Greystar Property Management verwaltet.