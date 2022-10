MEAG vermietet Flächen in 320 Park Avenue, NYC

New York City: Die MEAG hat neue Mietverträge über eine Bürofläche von 23.000 qm im neu am Markt positionierten Büroturm 320 Park Avenue abgeschlossen. Mit diesen Abschlüssen ist der 71.000 qm Mietfläche umfassende Wolkenkratzer in Midtown fast vollständig vermietet.

Im Einzelnen: Das Finanzdienstleistungsunternehmen Raymond James erweitert ihre Flächen um über 3.300 qm und wird nun insgesamt 15.800 qm auf vier Etagen des Gebäudes belegen.

Der Private-Equity-Fonds Audax Group hat einen neuen Mietvertrag mit einer Laufzeit von 13 Jahren unterzeichnet und sich um 2.800 qm vergrößert, auf insgesamt 4.600 qm Bürofläche auf drei Stockwerken der 320 Park Ave.

Der langjährige Mieter Pzena Investment Management unterzeichnete einen Vertrag über 14 Jahre und vergrößerte seine Fläche um 3.400 qm auf insgesamt 6.900 qm.

Permira Advisers verlängerte seinen Vertrag um 14 Jahre und vergrößerte seine Fläche um 1.400 qm auf insgesamt 2.800 qm.

Außerdem wird Ladder Capital Corp. in ihren neuen 2.300 qm großen Hauptsitz in 320 Park Ave. umziehen.

JLL war als exklusiver Vermietungsagent für die Immobilie tätig und vertrat die Eigentümer bei allen Transaktionen.

Die Eigentümer des Gebäudes haben vor kurzem eine 40 Mio. USD-Renovierung von 320 Park Ave. abgeschlossen, die eine modernisierte Lobby, ein Café, eine Cafeteria im zweiten Stock, ein gehobenes Lokal im 16. Stock und ein Konferenzzentrum umfasst sowie eine Außenterrasse mit Blick auf die Park Avenue bietet. Darüber hinaus wird in Kürze auch ein Fitnessclub eröffnen.