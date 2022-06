Frankfurt: Mercurius Real Estate hat seinen Bestand an Mehrfamilienhäusern um zwei Objekte erweitert. Beide Gebäude liegen in zentraler Lage in Frankfurt.

Das unter Denkmalschutz stehende Objekt in der Lersnerstraße 42 verfügt über ca. 900 qm Wohnfläche. Im Stadtteil Niederrad angesiedelt ist das Objekt „Güntherstraße 27“ mit einer Gesamtmietfläche von ca. 660 qm.