Neuer Wohnraum in Wiesbaden-Nordenstadt: Neubau-Quartier REBOOT wächst

Wiesbaden-Nordenstadt: BIEN-RIES realisiert das Quartier REBOOT am Hainpark, Rotkehlchenweg, und Kiebitzweg. Die jüngste Erweiterung im Quartier umfasst insgesamt 48 zwei- bis dreigeschossige Reihenhäuser. Auch Eigentumswohnungen werden im neuen Bauabschnitt realisiert: In vier Mehrfamilienhäusern entstehen 52 Eigentumswohnungen, dazu 71 Tiefgaragenstellplätze. Die Konzeption und Planung der Wohnungen laufen in Zusammenarbeit mit den renommierten Schweizer Architekten von Atelier 5. In Summe umfassen die Häuser und die Eigentumswohnungen rund 7.800 Quadratmeter Wohnflächen.