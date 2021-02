Nuveen Real Estate und Value One verstärken Zusammenarbeit mit MILESTONE Expansion in Polen

Eagle JVCo, die 2019 zwischen Value One und Nuveen Real Estate gegründete Investmentplattform, setzt ihre strategische Expansion in Europa fort. Das Joint Venture erweitert sein Portfolio um bestehende Studentenwohnungen sowie zwei Entwicklungsgrundstücke in Polen. Das Portfolio umfasst derzeit rund 150 Betten und soll nach Fertigstellung der beiden zusätzlichen Entwicklungsprojekte auf fast 800 Betten anwachsen. Wie die bestehenden Anlagen des Joint Ventures wird es von der Value One-Plattform für Studentenwohnungen, MILESTONE, betrieben werden. Das Beratungsteam bestand aus Akron Management, Savills, Crido Legal, B2RLaw und Linklaters.