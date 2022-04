Orientteppichlager in hochwertiger Gewerbeliegenschaft

Hamburg: NAIN Trading 1998 investiert in ein Gewerbegrundstück mit rund 2.200 qm Nutzfläche im Poppenbütteler Bogen 66. Bei der Transaktion wurde das Handelsunternehmen von Rathjens & Mandellas Immobilien beraten, während der vorherige Privateigentümer Grossmann & Berger exklusiv mit dem Verkauf beauftragte.

Die hochwertige Liegenschaft befindet sich im Gewerbegebiet „Poppenbütteler Bogen“, das durch einen Neubau von Teppich Stark, in den auch ein Supermarkt und eine Drogerie einziehen sollen, weiter an Aufenthaltsqualität gewinnen wird. Sie wurde 1988 auf einem rund 6.815 qm großen Grundstück errichtet, auf dem auch 58 Pkw-Parkplätze und ausgedehnte Grünflächen Platz finden. Das Gebäude ist in L-Form angelegt. Der erste Riegel umfasst rund 1.030 qm Bürofläche, der zweite rund 670 qm Hallenfläche und rund 500 qm Lagerfläche im Untergeschoss. Die Liegenschaft ist voll vermietet.