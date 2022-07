Panattoni Park Hamburg Nord: Unmittelbare Vollvermietung nach Fertigstellung

Hamburg: Panattoni vermeldet die vollständige Vermietung des Panattoni Park Hamburg Nord in Nützen. Unmittelbar nach Fertigstellung übergibt Panattoni die letzten beiden verfügbaren Hallen 2 und 3 an den neuen Nutzer The Quality Group GmbH.

The Quality Group bezieht eine Gesamtnutzfläche von 18.716 qm. In Halle 2 stehen der Gruppe 6.082 qm Hallen-, 604 qm Büro- sowie 209 qm Mezzaninfläche zur Verfügung, in Halle 3 10.517 qm Hallen-, 494 qm Büro- sowie 810 qm Mezzaninfläche.

Neben The Quality Group haben bereits die Invicta Interior GmbH & Co. KG sowie der Online-Möbelanbieter Riess Ambiente GmbH den Panattoni Park bezogen.

Als Logistikimmobilienberater für den neuen Nutzer war Logivest tätig, die Vermarktung des Panattoni Parks erfolgte über Colliers sowie Savills.