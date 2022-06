Barcelona: Die AIF Capital Group hat ein Parkhaus in zentraler Lage erworben. Der Ankauf des Parking Financia erfolgt für den offenen Spezial Alternativen Investmentfonds (AIF) „Parkhausfonds Europa“. Die neu erworbene Immobilie befindet sich in der Calle Mallorca 274 und verfügt über 230 Stellplätze auf fünf Ebenen. Es besteht ein langfristiger Pachtvertrag mit einem der TOP-3-Parkraumbetreiber in Spanien.