REALOGIS berät BELFOR bei Verlegung des Standorts von Moers nach Krefeld

Krefeld: Auf Beratung und Vermittlung von Realogis hat die BELFOR Deutschland GmbH einen langfristigen Mietvertrag in einem sehr gut erhaltenen Solitärobjekt in Krefeld-Gartenstadt an der Grenze zu Uerdingen geschlossen. Eigentümer ist Aroundtown Commercial Properties.In der in den 90er Jahren errichteten Bestandsimmobilie in der Emil-Schäfer-Str. 22-24 nutzt BELFOR nun 1.250 qm Sanierungs- und Lagerfläche und 400 qm Bürofläche. Mit der Mietvertragsunterzeichnung ist das durch ein Einbahnstraßensystem vollständig umfahrbare Objekt, das insgesamt rund 2.650 qm Nutzfläche bietet, komplett vermietet.