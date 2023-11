REALOGIS erzielt Vollvermietung mit zwei Mietvertragsabschlüssen in Hannover

Hannover: Picnic und Krug heißen die beiden neuen Mieter, welche die EDMOND DE ROTHSCHILD REIM (Germany) GmbH im kommenden Jahr in der Owiedenfeldstraße 2 begrüßen kann.

Um ihre Endkunden bestmöglich nach dem Milchmann-Prinzip zu beliefern, eröffnet der niederländische Edeka-Partner Picnic GmbH nächstes Jahr einen Last Mile Hub. Der Online-Supermarkt nutzt ihn als Ergänzung zum Fulfillment Center in Sehnde. In dem mit diversen Rampen ausgestatteten Lager- und Logistikkomplex stehen dem Online-Supermarkt 1.560 qm Hallen- und ca. 280 qm Bürofläche sowie 45 Pkw-Stellplätze zur Verfügung.

Krug ist Spezialist für Pharma- und Medical-Logistik, Lager- und Abfalllogistik sowie Tank- und Siloreinigung und hat sich für eine Einheit mit 1.035 qm Hallen- sowie 30 qm Bürofläche und 4 Pkw-Stellplätze entschieden.

Realogis war beratend und vermittelnd tätig.