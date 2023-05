Savills Investment Management veräußert Wohn- und Geschäftshaus in Rostock

Rostock: Savills Investment Management hat ein Wohn- und Geschäftshaus in der Kröpeliner Straße an einen in Süddeutschland ansässigen Immobilieninvestor veräußert. JLL war beratend tätig.

Die Ladenflächen der Highstreet-Immobilie konnten im Jahr 2020 langfristig an Deichmann und WMF vermietet werden. Das 1912 errichtete denkmalgeschützte Wohn- und Geschäftshaus mit seiner historischen Stuckfassade wurde im Jahr 2004 durch einen Seitenflügel zur Buchbinderstraße erweitert. Es umfasst insgesamt 2.240 qm Mietfläche, die sich auf zwei Läden und zwölf hochwertige Wohnungen verteilen.