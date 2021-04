Großbeeren: SEGRO hat in seinem SEGRO Logistics Centre Großbeeren 8.350 qm Hallen-, Cross-Dock- und Büroflächen an die Rigterink Logistikgruppe langfristig vermietet. Damit wird die Singletenantimmobilie nach dem Auszug des Vormieters am 31. Mai 2021 ohne Unterbrechung auch zukünftig vollvermietet sein.

Das SEGRO Logistics Centre Großbeeren befindet sich in der Märkische Allee 65, knapp außerhalb des Stadtgebietes Berlins und nahe dem neuen Flughafen BER.