SEGRO vermietet in Köln Gewerbefläche an flaschenpost

Köln: SEGRO hat in dem Gewerbepark „SEGRO Park Köln City“ 9.550 qm Gewerbefläche, die sich aktuell noch im Bau befinden, langfristig an flaschenpost vorvermietet. Das Unternehmen, eine Tochterfirma von Dr. Oetker, wird die Flächen als Lager für die Auslieferung von Getränken und Lebensmitteln an Privathaushalte nutzen. Mietbeginn ist nach Abschluss der Baumaßnahmen spätestens im dritten Quartal 2023.

Mit dieser Vermietung sind bereits drei Viertel der letzten Erweiterungsphase des „SEGRO Park Köln City“ vorvermietet. Das gesamte Areal wird nach Fertigstellung 55.000 qm Gewerbefläche umfassen.

Der „SEGRO Park Köln City“ befindet sich in der Vitalisstraße im Stadtteil Bickendorf im Bezirk Ehrenfeld auf dem ehemaligen Werksgelände von AkzoNobel. Zu den Nutzern gehören u.a. die Deutsche Post, TIER Mobility, Delicato Foodservice, Alvero Büromöbelvermietung, der Onlinehändler Kapten & Son, deinetorte.de, das auf Digitaldruck spezialisierte Unternehmen Shirtee, die 0221 Mediagroup und die TV-Produktionsfirma Unterhaltungsfernsehen Ehrenfeld.