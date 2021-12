Sneaker aus dem 3D-Drucker künftig am ehemaligen Rotring-Standort

Hamburg: Das New Yorker Start-up Zellerfeld R&D unterhält in Hamburg einen Produktionsstandort für den Druck von 3D-Sneakern. Da die bisherigen Flächen in der Stahltwiete nicht mehr ausreichen, verlegt das Unternehmen seinen Standort innerhalb von Bahrenfeld in die Schnackenburgallee 41. Hier stehen dem Unternehmen künftig rund 1.800 qm Büro- und Produktionsfläche im fünften Obergeschoss zur Verfügung. Bei dem Gebäude handelt es sich um den ehemaligen Produktionsstandort des Schreibgeräteherstellers Rotring im Gewerbegebiet Winsbergring, der heute ImmoRex gehört. Die Vermittlung der Untermietfläche erfolgte durch Grossmann & Berger. Hauptmieter der Fläche ist Buddy & Selly Reverse Retail.