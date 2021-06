Swiss Life Asset Managers erwirbt «Das Herzog» und «Leo am Park» in Wien

Wien: Swiss Life Asset Managers hat im Rahmen von zwei Share Deals die beiden Wohnobjekte «Das Herzog» und «Leo am Park» erworben. Beide werden in den Offenen Immobilienpublikumsfonds »Swiss Life REF (DE) European Living» eingebracht, der in Deutschland exklusiv von der Deka Immobilien vertrieben wird.

Das sechsgeschossige Neubauwohnungsprojekt «Das Herzog» in der Erzherzog-Karl-Straße 176 in Donaustadt bietet eine Gesamtmietfläche von 7.243,49 qm und umfasst insgesamt 147 effiziente und hochwertig ausgestattete Wohnungen, eine bereits langfristig vermietete Gewerbefläche im Erdgeschoss sowie 65 Stellplätze in der hauseigenen Tiefgarage. Die Fertigstellung des Objekts wird für Ende 2022 erwartet.

Das Wohnobjekt «Leo am Park» in der Leopoldauerstraße 70-72 in Floridsdorf bietet eine Gesamtmietfläche von 6.550 qm und umfasst insgesamt 113 Wohneinheiten sowie 67 Parkplätze. Der Besitzübergang erfolgt Ende dieses Jahres. Corpus Sireo wird mit dem Asset Management beauftragt.