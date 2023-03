Trei verkauft Portfolio mit 70 Immobilien in Tschechien und der Slowakei

Düsseldorf: Die Trei Real Estate GmbH hat ihr gesamtes Portfolio mit insgesamt 70 Objekten in Tschechien und der Slowakei an Plan B Investments veräußert. Das Portfolio umfasst 60 Supermarktimmobilien in Tschechien sowie zehn Fachmärkte der Marke Vendo Park in Tschechien und der Slowakei.

Das Einzelhandelsportfolio umfasst eine Gesamt-Mietfläche von rund 122.000 qm. Die Supermärkte liegen gestreut über Tschechien und sind hauptsächlich vermietet an Penny und Billa.

Trei Real Estate wurde von Cushman & Wakefield, Taylor Wessing und KPMG beraten. Plan B Investments wurde beraten von Dentons, Havel Partners, RSM CZ, Sentient, Gleeds, Colliers und Savills.