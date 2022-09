Düsseldorf: UBM Development erwirbt off market das ca. 1.500 qm große Entwicklungsgrundstück an der Holzstraße 12 im Düsseldorfer Medienhafen von einem lokalen Family-Office. Auf 8 oberirdischen Stockwerken soll ein Bürogebäude in Holzhybrid-Bauweise mit mindestens 10.000 qm BGF entstehen, zudem ist eine Tiefgarage mit 105 Stellplätzen auf rd. 4.000 qm vorgesehen. Der Kaufpreis liegt bei 1.335,00 Euro pro qm BGF. JLL beriet den Verkäufer.