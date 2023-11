VALUES Real Estate erwirbt „Panattoni Park Mittelfranken“

Wörnitz: VALUES Real Estate hat eine zweiteilige Logistikhalle in Mittelfranken für seinen VALUES Logistikimmobilienfonds erworben. Dabei handelt es sich um den am Autobahnkreuz der Autobahnen A7 und A6 gelegenen „Panattoni Park Mittelfranken“, Am Kreisel 11. Die vermietbare Fläche beträgt 46.000 qm bei einer Grundstücksgröße von 81.000 qm. Der Kauf wurde von Colliers International Deutschland GmbH vermittelt. Verkäufer ist ein Joint Venture, bestehend aus dem Projektentwickler Panattoni Deutschland und PGIM Real Estate. Einziger langfristig gebundener Mieter ist ein weltweit agierender Händler aus dem Bereich „Weiße Ware“.

VALUES Real Estate wurde von Drees & Sommer, REIUS und Heuking Kühn Lüer Wojtek begleitet und beraten. Die Verkäuferin wurde von Clifford Chance begleitet.