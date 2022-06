Hamburg: Four Parx verkündet die Vollvermietung der ersten doppelstöckigen Gewerbe- und Logistikimmobilie „Mach2“. Nach Vermietungen an den Flugzeughersteller Airbus sowie an das Einrichtungsunternehmen JYSK gehen weitere Flächen der oberen Etage an die Bechtle AG. Das größte deutsche IT-Systemhaus und einer der führenden IT-E-Commerce-Anbieter in Europa bezieht eine Gesamtnutzfläche von 20.735 qm. Hinzu kommen 52 Innen- und 18 Außenstellplätze.